Gaza: Casa Bianca a Israele, serve indagine approfondita dopo raid su centro Unrwa

- Gli Stati Uniti sono “seriamente preoccupati” dopo l’attacco israeliano contro un centro dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) per la distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci sono civili morti e feriti: siamo in contatto con Israele, e abbiamo chiesto una indagine rapida e approfondita sulla dinamica di questo incidente”, ha detto, aggiungendo che Israele ha il diritto di difendersi da Hamas, ma deve farlo tutelando la sicurezza della popolazione civile. (Was)