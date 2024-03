Cultura: Berni (Fd'I Lazio), L'Aquila e Rieti insieme per rilanciare Appennino centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo e il Lazio "hanno avuto sempre un rapporto speciale. La notizia dell'Aquila capitale della cultura 2026 corona il sogno comune di un rilancio sinergico dell'Appennino centrale. Un lavoro di collaborazione che è partito da lontano, accomunato dal dolore che le ferite del sisma hanno lasciato su questi territori. Oggi l'Aquila e Rieti salgono sulla cattedra della Cultura italiana, in queste terre piene di storia". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia della Regione Lazio, Eleonora Berni. "Fondamentale - aggiunge - è stata la collaborazione che ha visto protagonisti il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, che dal primo giorno hanno sognato a lungo questo obiettivo. È un messaggio di rinascita, quello che lanciamo oggi, anche grazie all'impegno del Governo Meloni, che dal primo giorno ha attenzionato questi luoghi. Un rilancio necessario del nostro Appennino centrale, una cattedrale a cielo aperto da conoscere", conclude. (Com)