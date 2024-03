Terrorismo: Piantedosi, in Italia ci sono 28 mila obiettivi sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “sono stati quantificati oltre 28 mila obiettivi sensibili, 205 dei quali riconducibili a Israele”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative per la sicurezza delle scuole rispetto ai rischi terroristici. “Dopo il 7 ottobre ho disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio”, ha sottolineato il ministro. “La strategia di prevenzione messa in campo a più livelli non ha mancato di considerare il monitoraggio delle piazze digitali, dal quale emerge una preoccupante recrudescenza del sentimento anti israeliano – ha aggiunto -. L’impegno delle forze dell’ordine è testimoniato dai risultati conseguiti dall’attività di contrasto che, dal 2023 ad oggi, ha portato all’arresto di 26 soggetti per terrorismo internazionale”, ha concluso Piantedosi. (Rin)