Kirghizistan: parlamento approva disegno di legge sugli agenti stranieri

- Il parlamento del Kirghizistan ha approvato oggi un disegno di legge sugli "agenti stranieri" che, alla stregua di una simile legislazione già adottata dalla Russia nel 2012, rafforza i controlli e riduce i margini di manovra delle organizzazioni non governative che ricevono fondi dall'estero. Lo riporta il sito d'informazione "24.kg". Il testo, che dovrà ora essere firmato dal presidente Sadyr Japarov, impone alle Ong di interrompere ogni tentativo di "formare l'opinione pubblica" sugli affari governativi. Il disegno di legge è stato criticato in un comunicato congiunto dalla delegazione dell'Unione europea a Bishkek e da diverse ambasciate occidentali. Il passaggio del provvedimento, si avverte, "contravviene le norme internazionali" e mette a rischio l'assistenza straniera al Paese centrasiatico, che conta 6,6 milioni di abitanti. Lo scorso febbraio, a questo proposito, il segretario di Stato Usa Antony Blinken aveva scritto una lettera al presidente Japarov nella quale esprimeva preoccupazione per la proposta. (Res)