- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una serie di restrizioni all’importazione e all’esportazione di armi e attrezzature militari da e verso il Nicaragua. In una nota, il dipartimento ha affermato che le autorità di Washington rimangono “seriamente preoccupate” per la “repressione brutale” dei cittadini in Nicaragua da parte del regime di Daniel Ortega. (Was)