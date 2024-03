Francia: prefettura Parigi vieta manifestazione filo-palestinese davanti a Sciences Po

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Prefettura di Parigi ha vietato una manifestazione prevista per questa sera davanti all'università Sciences Po a sostegno della mobilitazioni filo-palestinesi organizzate dagli studenti in un anfiteatro dell'istituto. La prefettura ha fatto sapere di aver "deciso di vietare questo raduno in un contesto di forti tensioni". Nei giorni scorsi un centinaio di studenti ha occupato l'anfiteatro principale dell'università. L'Unione degli studenti ebrei di Francia ha denunciato insulti di stampo antisemita ad alcuni suoi membri, mentre ad una studentessa, anche lei iscritta all'associazione, sarebbe stato impedito l'accesso alla sala. (Frp)