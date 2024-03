Porti: Di Blasio (Adspmas), strategia di espansione Ue occasione di sviluppo per gli scali adriatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia dell’Unione Europea di espansione è un’occasione di sviluppo per gli scali adriatici. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, che ha preso parte, in occasione del LetExpo 2024 di Verona, alla tavola rotonda organizzata da Alis sul tema ‘Porti e Hub logistici sostenibili: la strategicità della rete Ten-T’. "La strategia europea di sviluppo delle catene logistiche – ha affermato Di Blasio - sta evolvendo a favore dell'espansione a est e a sud delle reti Ten-T, anche al fine di cogliere con maggiore efficacia le opportunità presenti nel bacino del Mediterraneo e di favorire la ricostruzione dell'Ucraina. Questa è un'ottima notizia per i porti adriatici come Venezia e Chioggia, poiché significa che ci saranno nuove opportunità per stringere partnership ad alto valore aggiunto ed incrementare i traffici". "I porti veneti – ha sottolineato - trovano una rinnovata centralità nell'ambito di questa revisione della rete Ten-T, con il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico fino a Ancona-Bari e del Corridoio Mediterraneo fino a Leopoli, in particolare per quanto riguarda la proiezione a est" aggiunge il presidente Di Blasio, ricordando che "il porto di Venezia è stato coinvolto fin da subito al tavolo di discussione dell'iniziativa governativa Ukraine Solidarity Lanes mirato a sviluppare le capacità logistiche del territorio a sostegno del paese ucraino". (segue) (Rev)