Porti: Di Blasio (Adspmas), strategia di espansione Ue occasione di sviluppo per gli scali adriatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Blasio poi ha proseguito: "Quanto ai porti, la nuova strategia Ue sta inoltre andando oltre il concetto infrastrutturale stretto" ha aggiunto il presidente Di Blasio, "riconoscendo agli scali portuali un ruolo nuovo che non è solo quello del carico-scarico merci ma che riguarda anche la pianificazione energetica, ambientale e la trasformazione digitale. È necessario, dunque, che la governance dei porti tenga conto di questi aspetti ampliando le proprie capacità tecniche e l'orizzonte di visione". "A Venezia e Chioggia stiamo lavorando intensamente per agganciare queste nuove tendenze – conclude Di Blasio che ricorda tra i principali filoni di attività "tutte le progettazioni legate allo sviluppo dell'intermodalità ferroviaria e stradale e dell'accessibilità nautica, gli studi scientifici sull'impatto ambientale delle opere" ma anche "il primo stralcio dei lavori per il nuovo terminal contenitori Montesyndial e i numerosi progetti atti a migliorare la sostenibilità delle attività portuali in Laguna, quali quelli legati all'elettrificazione delle banchine" ha concluso il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. (Rev)