Caso Orlandi: al via Commissione bicamerale Orlandi-Gregori, Marchetti (Lega) eletto vicepresidente

22 luglio 2021

- "Una nomina che mi riempie di orgoglio, per questo ci tengo a ringraziare il nostro capogruppo Riccardo Molinari, il segretario Matteo Salvini e i colleghi che mi hanno dato fiducia. La scomparsa delle due giovani adolescenti ha scosso l'Italia intera nei primi anni Ottanta ed è una delle ferite mai sanate del nostro Paese. Ho sempre seguito il caso di Emanuela già dai tempi dell'università", afferma in una nota il deputato della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, vicepresidente della Commissione bicamerale Orlandi-Gregori. "Gli Orlandi sono una famiglia che nel dolore non ha mai perso la dignità, che non si è mai arresa e continua con determinazione a cercare una verità che gli è sempre stata negata. Mi sono battuto affinché si costituisse anche questa commissione, che è un'occasione concreta per noi parlamentari di verificare la documentazione e cercare, anche tramite la famiglia, di capire cosa sia realmente successo a Emanuela. Lavorerò con serietà e massimo impegno e auspico che il Parlamento dia prova di essere al servizio della Giustizia, senza sconti", conclude.(Com)