Ucraina: Banca nazionale abbassa il tasso d'interesse al 14,5 per cento

- La Banca nazionale dell'Ucraina (Nbu) ha deciso di ridurre il tasso d'interesse dal 15 al 14,5 per cento. Lo ha annunciato il presidente della Nbu, Andriy Pyshnyi, nel corso di una conferenza stampa. "L'ulteriore rallentamento dell'inflazione, il mantenimento di una situazione stabile nel mercato valutario, così come i cambiamenti positivi in materia di assistenza esterna consentono di riprendere il ciclo di allentamento quantitativo", ha spiegato Pyshnyi. (Kiu)