Monza Brianza: Regione Lombardia porta l'ex-Manicomio di Mombello come progetto al Mipim 2024

- Il compendio dell'ex-Manicomio di Mombello, a Limbiate (Monza Brianza), che potrebbe diventare uno spazio tutto nuovo dedicato agli studenti e agli anziani del territorio, è fra i progetti selezionati da Regione Lombardia e presentati al Mipim 2024, uno dei più importanti eventi per il Real Estate mondiale, che ogni anno si tiene a Cannes, in Francia. Lo scopo dell'operazione di Regione, denominata "Milano and Lombardy at Mipim", è quello di trovare potenziali investitori per operazioni di riqualificazione e recupero urbano di spazi già presenti sul territorio lombardo ma attualmente inutilizzati. Il comparto, nel suo complesso, si sviluppa su un'area di 44 ettari e vede la presenza di edifici parzialmente abbandonati, costruiti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e adibiti a struttura ospedaliera, nonché dell'antica Villa Crivelli, risalente al XIV secolo. (segue) (Com)