Monza Brianza: Regione Lombardia porta l'ex-Manicomio di Mombello come progetto al Mipim 2024 (2)

20 luglio 2021

- L'iniziativa, denominata "Limbiate (MB) - Housings to live", prevede la riqualificazione degli edifici del complesso da destinare a student housing e senior housing, che si troverebbero in una posizione strategica grazie sia alla vicinanza di diverse strutture mediche e centri culturali, sia al collegamento con l'infrastruttura del trasporto pubblico locale, che consente di raggiungere, in 60 minuti, le città di Monza e Milano con i rispettivi centri universitari. Uno dei padiglioni verrà quindi riqualificato per costruire una residenza per studenti (2.656 mq), con 108 posti letto oltre a spazi di servizio. Le residenze per anziani (1.039 mq per 60 utenti oltre al personale), saranno invece realizzate restaurando le ville originariamente destinate ai medici. A questi due interventi si accosta la riqualificazione dell'area verde di 39.000 mq, per un totale di 42.695 mq.(Com)