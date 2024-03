Stellantis: Novelli (M5s Lazio), ambiente e lavoro devono andare di pari passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita allo stabilimento Stellantis e la successiva commissione Sviluppo economico che si è tenuta a Piedimonte San Germano, sono stati un momento di confronto importante su un settore che rappresenta un asset strategico per tutta la Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Valerio Novelli. "A fronte di un importante progresso tecnologico che abbiamo potuto constatare di persona - aggiunge - negli ultimi anni è calata decisamente la produzione e di conseguenza i posti di lavoro. E' fondamentale che gli standard occupazionali siano la priorità, in un'ottica di transizione ecologica che non è più rinviabile. Il governo nazionale e la Regione Lazio devono incentivare il giusto connubio tra ambiente e lavoro per arrivare ad una reale transizione giusta e sostenibile", conclude.(Com)