Eni: Descalzi, politica remunerazione fortemente competitiva

- La nostra politica di remunerazione “è fortemente competitiva, implicando al prezzo corrente dell’azione un rendimento del 9 per cento”. Lo comunica l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in occasione della presentazione agli analisti del piano 2024-2027. “Incrementiamo la quota di distribuzione agli azionisti, il dividendo 2024 a essa associato e in presenza di upside aumentiamo la quota della generazione di cassa incrementale destinata alla remunerazione” spiega l’ad. “Tutti” i principali indicatori economici e finanziari “denotano crescita e solidità, grazie al nostro chiaro percorso di generazione di valore che aumenta l’esposizione alle fasi positive del ciclo ed è resiliente in quelle negative. Questo ci consente di migliorare in misura sostanziale la nostra politica di remunerazione” conclude l’ad.(Rem)