Africa: segnalate gravi interruzioni rete internet in diversi Paesi

- Una massiccia interruzione della rete internet ha colpito oggi diversi Paesi dell'Africa occidentale e centrale. Lo afferma il sito di monitoraggio "Netblocks", citando segnalazioni di guasti ai cavi sottomarini da parte di molteplici operatori. Non è al momento chiara quale sia la causa dei disservizi. La società Cloudflare, su uno dei suoi account X che monitorano le tendenze, ha affermato che importanti interruzioni di Internet sono in corso in Gambia, Guinea, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Benin e Niger. "Sembra esserci uno schema nella tempistica delle interruzioni, che colpiscono dal nord al sud dell'Africa", afferma l'account Cloudflare Radar. L'operatore di telecomunicazioni sudafricano Vodacom ha attribuito i problemi di connettività ai guasti dei cavi sottomarini che colpiscono i fornitori di rete del Paese. (Res)