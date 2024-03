© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro impegno sarà massimo per scoprire la verità e per evitare ogni possibile stallo, perché di sicuro c’è chi vorrebbe far finire questa commissione in un binario morto”. Lo afferma Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, neo segretario della commissione parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. (Rin)