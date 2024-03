Spagna: Sanchez, con approvazione amnistia si apre nuovo periodo convivenza in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione della legge di amnistia si apre un nuovo periodo di convivenza e prosperità in Catalogna. Lo ha affermato in un messaggio su X il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, definendolo un "passo coraggioso e necessario". Oggi il Congresso dei deputati ha dato il via libera alla legge con 178 voti a favore e 172 contrari. Ora il testo passerà al Senato dove sarà prevedibilmente respinto dalla maggioranza assoluta del Partito popolare (Pp) per poi tornare alla Camera bassa per la sua approvazione definitiva.(Spm)