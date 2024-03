G7: Urso, seconda sessione di Verona su reti sicure e catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seconda sessione della ministeriale G7 Industria in corso a Verona i delegati hanno affrontato il tema delle reti sicure e resilienti, in relazione alle catene di approvvigionamento e ad altri fattori chiave di produzione. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha commentato su X un altro tavolo dei lavori in corso nel quadro della ministeriale odierna. Il dibattito si è focalizzato, spiega Urso, sulle azioni necessarie ad assicurare le catene globali del valore, con particolare attenzione al ruolo chiave dei semiconduttori come fondamentali elementi per l’economia digitale, per la sicurezza economica e la resilienza. Il dibattito è poi continuato sulle reti terrestri sicure e resilienti, sulle reti sottomarine via cavo e su quelle non terrestri per promuovere la connettività globale. (Res)