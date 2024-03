Migranti: Piantedosi, oggi previsto trasferimento di 50 richiedenti asilo da Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi “è previsto un trasferimento di 50 richiedenti asilo” dalla provincia di Trieste. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un’interrogazione sul ricovero di migranti senza fissa dimora presso il "silos" di Trieste. “Nel 2023, dal Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati complessivamente 2.433 trasferimenti, dei quali 1.788 dalla provincia di Trieste. Quest’anno, sui 685 trasferimenti dalla regione, 348 hanno riguardato la provincia di Trieste e proprio nella giornata di oggi è previsto un ulteriore trasferimento di 50 richiedenti asilo”, ha aggiunto. “L’elevato impatto della pressione migratoria può determinare criticità come quella della struttura dell’ex Silos ove si rifugiano migranti non collocati nel sistema dell’accoglienza o in posizione irregolare sul territorio nazionale”, ha concluso Piantedosi. (Rin)