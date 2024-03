Serbia: ministra Energia, quest'anno non ci saranno aumenti prezzo elettricità per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'elettricità per i cittadini della Serbia non aumenterà nel corso del 2024. Lo ha dichiarato la ministra serba dell'Energia, Dubravka Djedovic Handanovic, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". "L'anno scorso, prima delle elezioni, avevamo detto, dopo la visita della missione del Fondo monetario internazionale di novembre, che non esisteva alcun piano per aumentare il prezzo dell'elettricità per i cittadini", ha affermato la ministra. "In collaborazione con l'Ente statale dell'energia (Eps) e l'azienda di distribuzione del gas (Srbijagas), stiamo anche lavorando su una nuova metodologia per il calcolo dei prezzi per i consumatori commerciali, che più avanti nell'anno verranno abbassati se l'attuale tendenza del mercato continuerà", ha quindi specificato Djedovic Handanovic. (Seb)