Medio Oriente: da Usa nuove sanzioni a coloni israeliani in Cisgiordania

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre cittadini israeliani e due entità legali, per il coinvolgimento in attività destabilizzanti in Cisgiordania. Il portavoce del dipartimento, Matthew Miller, ha ricordato in una nota che “la violenza dei coloni estremisti contro i civili palestinesi rappresenta una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Cisgiordania, di Israele e di tutta la regione”. (Was)