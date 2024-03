Ue: Parlamento chiede alla Russia restituzione integrale del tesoro nazionale della Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione con la quale chiede alla Russia di restituire integralmente il tesoro nazionale della Romania, di cui si è appropriata illegalmente. Nella risoluzione approvata, i deputati sottolineano il fatto che, nonostante diversi tentativi di negoziati diplomatici dopo la Prima guerra mondiale, il tesoro nazionale della Romania, inviato in Russia tra il 1916 e il 1917 per custodia, non è mai stato completamente restituito dalla Russia. "Si tratta di un caso internazionale senza precedenti di appropriazione illegale di riserve auree e oggetti del patrimonio e rappresenta una preoccupazione permanente per la società romena", secondo un comunicato stampa del Parlamento. (segue) (Rob)