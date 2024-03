Nigeria-Niger: Abuja revoca le sanzioni a Niamey, sullo sfondo il maxi-progetto ferroviario Kano-Maradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A otto mesi dal colpo di Stato che in Niger ha portato al potere una giunta militare, i vicini regionali sembrano intenzionati a riallacciare i rapporti con un Paese cruciale per l’economia regionale. Così, dopo la decisione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) di revocare le sanzioni imposte alla giunta nigerina, ora anche la Nigeria – che solo pochi mesi fa era tra i Paesi maggiormente favorevoli a un intervento militare per ripristinare al potere il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum – si è mossa ugualmente. Mercoledì 13 marzo il presidente Bola Tinubu – che detiene anche la guida di turno dell’organizzazione regionale – ha infatti annunciato la revoca di tutte le sanzioni economiche imposte al Niger. Secondo quanto dichiarato in una nota dal portavoce presidenziale Ajuri Ngelale, Tinubu ha ordinato l'immediata riapertura delle frontiere, la ripresa dei voli commerciali e la fornitura di elettricità al Niger. In base all’ordine presidenziale, verrà inoltre revocato il congelamento di tutti i beni da parte della Banca centrale della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. Dopo l'imposizione delle sanzioni, le esportazioni dal Niger alla Nigeria sono diminuite in modo significativo, specialmente quelle di bestiame e cipolle. Il Niger, dipendente dalle importazioni, ha sofferto la mancanza di beni essenziali e le comunità di confine sono state le più colpite dalle sanzioni. Non c’è dubbio, dunque, che la revoca sia stata decisa per ragioni prevalentemente economiche e commerciali. (segue) (Res)