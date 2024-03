Roma: incidente stradale su A1, 7 chilometri di coda in direzione Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D18 diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze all'altezza del chilometro 523, si registrano 7 chilometri di coda in direzione di Milano per un incidente. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Inoltre - prosegue la nota - si segnalano 2 chilometri di ripercussioni sulla D18 nel tratto compreso tra la barriera di Roma nord ed il bivio con la A1 Milano-Napoli. Sul luogo dell'evento, dove il traffico transita su una corsia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire allo svincolo di Fiano Romano sulla D18, seguire le indicazioni per la Ss4 DIR Passo Corese, successivamente percorrere la SP 313 per Poggio Mirteto, poi la Sp 657 per Stimigliano e rientrare in A1 a Ponzano Romano. Per le lunghe percorrenze dirette verso Firenze - conclude la nota - si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare (Gra), successivamente la SS2 Cassia verso Viterbo, la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte. (Com)