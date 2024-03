Archeologia: mostra sugli etruschi ad Hannover

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inaugurata domani 15 marzo, presso il Museo statale di Hannover, la mostra “Fondatori di Roma. Tesori etruschi da Villa Giulia”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” aggiungendo che, secondo l'istituzione culturale, l'esposizione mira ad “aprire lo sguardo oltre l'antichità. La mostra riguarda, infatti, “anche l'entusiasmo della borghesia per l'antichità, emerso in tutta Europa nel XIX secolo”. I visitatori potranno ammirare reperti provenienti dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, che ha collaborato alla mostra con circa 100 prestiti. Tra l'altro, si tratta di antichità già nella collezione dell'orafo romano Augusto Castellani (1829-1914), esposte “per la prima volta in Germania”. La direttrice del Museo statale di Hannover, Katja Lembke, ha dichiarato: “Con la cultura degli etruschi viaggiamo indietro nel tempo, ma vogliamo anche sottolineare l'importanza dell'archeologia per i movimenti nazionali”. Romani ed etruschi furono, infatti, “modelli ideali per la fondazione dello Stato italiano”. L'esposizione nel capoluogo della Bassa Sassonia sarà visitabile fino al primo settembre prossimo. (Geb)