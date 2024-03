Eni: Descalzi, investimenti in calo del 20 per cento per attività di M&A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita di Eni “si fonda sulla disciplina finanziaria che ci consente di ridurre di 2 miliardi di euro l’impegno di spesa per investimenti nei prossimi quattro anni rispetto al piano precedente, mentre gli investimenti netti risultano inferiori del 20 per cento grazie al maggiore contributo dell’attività di M&A pari a 8 miliardi di euro”, in particolare il dato proviene dalla sottrazione tra dismissioni e acquisizioni, “che farà leva sull’ampiezza e la qualità del nostro portafoglio e sull’ulteriore sviluppo del nostro modello di business satellitare”. Lo comunica l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in occasione della presentazione agli analisti del piano 2024-2027.(Rem)