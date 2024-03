Argentina: al via dibattito su decreto necessità e urgenza, tensioni tra presidente e vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi al Senato dell'Argentina l'esame del "decreto di necessità e urgenza" (dnu), il provvedimento che il presidente, Javier Milei, ha firmato a fine dicembre per mettere in campo le prime riforme del sistema economico e produttivo nazionale. Un appuntamento che è però divenuto molto delicato per lo stesso governo: ritirata la cosiddetta "Legge omnibus" - un altro corposo pacchetto di riforme messo a punto dall'esecutivo -, per mancanza dei voti necessari in Aula, Milei aveva deciso di congelare l'agenda parlamentare in attesa di siglare il cosiddetto "Patto del 25 maggio", una intesa su dieci punti programmatici portata a dibattito con i governatori delle province, ritenuti "possessori" di voti utili a consolidare una forza parlamentare oggi molto limitata. Le opposizioni di centrosinistra, non interessate ad accompagnare lo stallo voluto dal presidente, chiedevano da settimane di portare il dnu in Aula, forti anche della possibilità di avere i numeri per bloccarlo. A sorpresa, la vicepresidente argentina Victoria Villaruel (che per la Costituzione è anche presidente del Senato), ha accettato martedì di mettere in agenda il dibattito, causando le ire del capo dello Stato. La "potenziale bocciatura del Dnu (...) comporterebbe anche un grave passo indietro nei diritti e necessitò del popolo argentino", si legge in una nota dell'ufficio del presidente, "preoccupato per la decisione unilaterale di alcuni settori della classe politica che pretendono procedere con una agenda propria e inconsulta, con l'obiettivo di intorbidire le trattative e il dialogo tra i diversi settori della dirigenza politica". (Abu)