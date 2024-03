Lavoro: Ulgiati (Ugl), coinvolgere parti sociali per gestione flussi manodopera organizzata in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ugl sottolinea l'importanza di “coinvolgere le parti sociali e gli altri portatori di interessi nel dibattito sul miglioramento della governance di una migrazione di manodopera organizzata e regolare a livello di Unione europea, nonché incoraggia ed accoglie con favore lo sviluppo e l'attuazione di strumenti pratici per mettere in contatto più facilmente i talenti dei Paesi terzi con i potenziali datori di lavoro negli Stati membri e fare in modo che le competenze degli uni corrispondano meglio alle esigenze degli altri”. Lo ha dichiarato Luigi Ulgiati, vice segretario generale dell'Ugl, in audizione alla Camera dei deputati sul tema "Mobilità delle competenze e dei talenti". (segue) (Rin)