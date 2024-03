Caso Orlandi: Rampelli (Fd'I), buon lavoro a De Priamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Sono certo che il senatore Andrea De Priamo saprà ricoprire al meglio il ruolo ottenuto come presidente della bicamerale Emanuela Orlandi, la sua sensibilità e la sua ottima preparazione giuridica, e la tensione morale sul 'caso Orlandi' gli consentiranno di compiere il suo dovere nel migliore dei modi. Congratulazioni e buon lavoro". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Com)