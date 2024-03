Lazio: Rocca, per primo anno di mandato mi do sette e mezzo per impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un voto per il primo anno di mandato "vorrei darmelo alla fine. Penso ampiamente sufficiente: diciamo sette pure, sette più, facciamo sette e mezzo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite della trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora", il talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Rai Radio 1. Rocca, spinto dai conduttori, alla fine ha accettato di darsi un voto. "Sono soddisfatto se non altro per l'impegno di tutti", ha detto. (Rer)