- Il Congresso dei Deputati spagnolo ha approvato con 178 voti a favore e 172 contrari la legge di amnistia per i leader indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017. La legge passerà ora al Senato, dove si prevede che sarà respinta dalla maggioranza assoluta del Partito popolare, per tornare poi alla Camera bassa spagnola per l'approvazione finale. (Spm)