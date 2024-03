Eni: dividendo 1 euro per azione al 2024, +6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni prevede nel Piano 2024-2027 intende distribuire tra il 30-35 per cento del Cffo annuale attraverso dividendi e buyback, in aumento rispetto al precedente 25-30 per cento. Il dividendo proposto per il 2024 è pari a 1,00 euro per azione, in aumento di oltre il 6 per cento e il buyback è fissato a 1,1 miliardi di euro. In presenza di upside si prevede di destinare fino al 60 per cento dei flussi di cassa incrementali rispetto al Piano, in aumento rispetto al precedente 35 per cento. (Rem)