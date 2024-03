© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ultime elezioni politiche "ho votato per il centrodestra e per Fratelli d'Italia, sono felice di essere stato scelto per essere espressione di una coalizione di centrodestra ma non sono iscritto a Fratelli d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Rai Radio1. (Rer)