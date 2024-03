Pnrr: sì da Aula Camera a risoluzione maggioranza su comunicazioni Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con votazione per parti separate, alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del governo, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’esecutivo aveva espresso parere favorevole al testo, che ricalca quello approvato ieri dal Senato. (segue) (Rin)