Pnrr: sì da Aula Camera a risoluzione maggioranza su comunicazioni Fitto (2)

- Il documento impegna il governo “a proseguire le interlocuzioni con la commissione europea finalizzate ad una rapida conclusione della fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi alla quinta rata del Pnrr e al conseguente pagamento della stessa”, “ad assumere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, ritenuta necessaria per garantire il conseguimento entro il 2024 di tutti gli obiettivi occorrenti per il pagamento della sesta e della settima rata del Pnrr e per la tempestiva formalizzazione delle relative richieste di pagamento”, “a proseguire nel costante e leale confronto con la commissione europea finalizzato all’individuazione di modalità e soluzioni condivise per il superamento delle eventuali criticità che dovessero emergere nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensivo del capitolo RePowerEu, nonché per garantire la tempestiva rendicontazione dei risultati conseguiti, assicurando, al contempo, la costante informazione del Parlamento e il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali e del partenariato economico e sociale, anche ai fini dell’individuazione delle soluzioni e della definizione della proposte da formulare alla commissione europea” e “a continuare ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr e su tutte le misure messe in campo per assicurarne la tempestiva realizzazione”. (Rin)