Israele: Tajani, contratti per vendita armi bloccati dal 7 ottobre

- L’Italia ha bloccato i contratti per la vendita delle armi con Israele dopo il 7 ottobre e nessuno dei prodotti esportati in base agli accordi antecedenti può essere utilizzato a Gaza. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno all’ambasciata d’Italia presso la Santa sede. “Possono essere stati adempimenti dei vecchi contratti, ma nessuno dei prodotti che sono stati esportati in base a contratti precedenti al 7 ottobre dello scorso anno può essere utilizzato a Gaza. Noi siamo di esempio per il rispetto delle regole”, ha affermato Tajani. (Res)