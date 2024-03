Speciale energia: Marangoni (Althesys), bisogna creare gestori più forti e grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul settore idrico “siamo 2300 operatori, sicuramente è un dato eccessivo, elevato. Dobbiamo creare dei gestori che siano più forti, più grandi, in grado di far fronte a quelle che sono le esigenze”. Lo ha detto Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, a margine dell’evento “Top Utility 2024”, che si è svolto a Milano e dove la multiutility è vincitrice della categoria “Territorio e Comunità”. Innovazione e intelligenza artificiale sono al centro dei discorsi quotidiani “sono tutti elementi che richiedono un grosso sforzo dal punto di vista economico finanziario, ma non è quello fondamentale, è quello soprattutto delle competenze, delle personalità” ha aggiunto. Marangoni ha osservato, inoltre, quanto sia “importantissimo” procedere velocemente nella direzione di consolidare e rafforzare i gestori che ci sono, quindi “creando accorpamenti, aggregazioni, in modo tale da avere una dimensione tale per cui anche dal punto dell'efficienza economica e degli investimenti che si vanno a fare ci siano le giuste condizioni”. Tra le aggregazioni compiute nel corso del tempo, l’ad cita Hera, ma “ne abbiamo fatto una anche come marchio Multiservizi nel 2007, una nel 2018. La prima base che ci siamo date è proprio quella della garanzia occupazionale. Siamo sempre partiti dall'accordo sindacale che non si toccava assolutamente il numero degli addetti. Quindi da questo punto di vista è un'altra attenzione che Marche Multiservizi, ma anche il gruppo a cui apparteniamo, ha sempre messo in primo luogo” ha concluso. (Rem)