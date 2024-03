Speciale energia: ministro Turchia Bayraktar, quest’anno condurremo esplorazioni cruciali nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia condurrà quest’anno tre esplorazioni cruciali di idrocarburi nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro turco dell’Energia e delle Risorse naturali, Alparslan Bayraktar, citato dal quotidiano filogovernativo “Daily Sabah”, segnalando la scoperta di nuovi potenziali giacimenti entro il 2024. Nel corso degli ultimi anni la Turchia, fortemente dipendente dalle importazioni di gas naturale per il suo fabbisogno energetico, ha intensificato le sue esplorazioni nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale. "Dobbiamo esplorare e produrre petrolio, gas naturale e carbone. Uno degli obiettivi nella visione del 2053 promossa dal nostro presidente (Recep Tayyip Erdogan) è quello di porre fine alla dipendenza energetica della Turchia. Questo è un obiettivo così importante che influenzerà il volto e il futuro del Paese", ha spiegato Bayraktar. Secondo i dati ufficiali ripresi dal “Daily Sabah”, l’afflusso di gas naturale alla rete nazionale della Turchia nel 2023 è stato pari a 51,48 miliardi di metri cubi, con un calo dell’8 per cento rispetto all’anno precedente, quando erano stati trasportati 56,01 miliardi di metri cubi per un consumo totale di 53,52 miliardi di metri cubi. (Tua)