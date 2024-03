Speciale energia: Adnoc e Bp sospendono offerta da 2 miliardi di dollari per quota società Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Bp e l'emiratina Adnoc hanno sospeso una proposta di accordo da 2 miliardi di dollari per l'acquisto di una quota del 50 per cento nella società israeliana NewMed Energy. Quest'ultima ha comunicato alla Borsa di Tel Aviv che il comitato costituito con l'obiettivo di esaminare la proposta ha concordato con Bp e Adnoc di sospendere le discussioni fino a data da destinarsi. "Non vi è alcuna certezza che le discussioni vengano riprese o che si raggiunga un accordo in futuro, né vi è alcuna certezza sui termini di un eventuale accordo. I partner aggiorneranno i titolari delle quote di partecipazione sugli ulteriori sviluppi, se necessario", ha riferito NewMed Energy. "Se non ci fosse stata la guerra (tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza), ci sarebbe stato un accordo", ha dichiarato una fonte informata al quotidiano economico israeliano “Globes", aggiungendo: "La situazione regionale ha portato alla sospensione, ma c'è ancora interesse a concludere un accordo. Quando le cose si calmeranno nella regione, l'accordo potrebbe ancora essere concluso". Già nella settimana precedente l'inizio delle operazioni militari israeliane a Gaza, avviate il 7 ottobre 2023 dopo l'attacco di Hamas in Israele, i negoziati si erano arenati per discordanze su alcuni dettagli dell'offerta. NewMed Energy detiene il 45 per cento del più grande giacimento di gas di Israele, Leviathan, sito nel Mar Mediterraneo, al largo delle coste israeliane, 47 chilometri a sud-ovest del giacimento di gas Tamar. (Res)