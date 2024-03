Speciale energia: Arera, al via tavolo con associazioni consumatori fine tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto il primo incontro del Tavolo consumatori fine tutela, istituito da Arera per creare una sede di confronto e di ascolto continuo con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori sui temi legati al processo di rimozione delle tutele di prezzo per energia elettrica e gas per i clienti domestici. Sono previsti – riferisce una nota – incontri periodici per approfondimenti e aggiornamenti sulle novità normative sui temi specifici di interesse delle Associazioni. Nel continuo dialogo sempre presente con le associazioni dei consumatori, ricordando tutti i passaggi che hanno portato al “Fine Tutela”, è stato approfondito in particolare il tema della corretta comunicazione e delle azioni già intraprese dall’Arera, anche in vista dell’attivazione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti dell’elettricità. L’Autorità ha definito infatti comunicazioni individuali in bolletta, affiancate da una più ampia comunicazione istituzionale complementare a quella che, secondo la norma, andrà a sviluppare il governo. Azioni di comunicazione che Arera ha sviluppato in questi mesi attraverso i canali tradizionali come stampa, radio e Tv, ma anche con il proprio sito web, i social media e il punto di contatto diretto rappresentato dallo “Sportello per il consumatore”, con il supporto di un fondamentale strumento come “Il Portale Offerte”. (Com)