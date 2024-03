Speciale energia: Giansanti (Confagricoltura) al “Think negative” del Cib su centralità agroenergie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle agroenergie rappresenta uno strumento fondamentale per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese e un volano per la nostra economia. Confagricoltura ha da sempre mostrato preoccupazione per alcune strategie indicate dal Green Deal, senza mai mettere in discussione gli obiettivi di sostenibilità, quanto il percorso prefigurato dalla Commissione per raggiungerli. La Confederazione chiede di definire una strategia che ponga al centro la produzione di energia realizzata dall'impresa agricola e che includa meccanismi di incentivazione. Su questi temi si incentrerà l'intervento di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nella parte conclusiva di "Think Negative – L'agricoltura Carbon Negative per produrre di più consumando di meno", iniziativa del Cib – Consorzio italiano biogas, in corso a Roma, al Salone delle Fontane. Lo speech avrà luogo dopo le 17:00, prima della relazione conclusiva di Piero Gattoni, presidente Cib, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. (Rin)