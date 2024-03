Speciale energia: Bonessio (Avs Roma), direttiva case green opportunità, ora tocca alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "diventa green e avvera la profezia di Alexander Langer secondo cui la conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà ecologicamente e socialmente desiderabile". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino dell'Alleanza verdi-sinistra Nando Bonessio. "Edifici - aggiunge - con costi di gestione pari quasi a zero perché bene isolati e perché sfruttano l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; cittadini liberi dalla schiavitù delle bollette perché energeticamente autosufficienti, effettivo raggiungimento del Green deal rivolto alla neutralità climatica entro il 2050. Sono questi gli obiettivi che sarà possibile ottenere a seguito dell'approvazione della Direttiva Case green con cui il Parlamento europeo finalmente annuncia il cronoprogramma da seguire per la modernizzazione ed efficientamento degli edifici pubblici e privati. Esprimo, dunque, la massima soddisfazione per un atto normativo che aspettavamo da tempo perché contrasta le emissioni di Co2, può portare a una reale riduzione delle bollette aiutando ad affrontare il serio problema della povertà energetica e allo stesso tempo offre migliaia di posti di lavoro alle medie-piccole imprese del settore. In più promuove progetti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili che, non essendo sottoposta alle oscillazioni del mercato del gas a sua volta influenzato dal contesto politico-economico mondiale e dalla speculazione, consente un notevole risparmio in termini economici e sociali e rappresenta la vera liberazione dai combustibili fossili". (Com)