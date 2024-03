Speciale energia: Auto, Parlamento Ue approva nuove norme Euro 7 per ridurre emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, sottolinea la nota del Parlamento europeo, le norme Ue includeranno i limiti delle emissioni di particelle di freno (Pm10) per le automobili e i furgoni e i requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride. Per ciascun veicolo sarà messo a disposizione un passaporto che conterrà informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell'immatricolazione (come limiti di emissione di inquinanti, emissioni di CO2, consumo di carburante ed energia elettrica, autonomia elettrica, durata della batteria). Gli utenti dei veicoli avranno inoltre accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante, sulla salute delle batterie, sulle emissioni inquinanti e su altre informazioni pertinenti generate dai sistemi di bordo e dai monitor. Adesso, il Consiglio dovrà approvare formalmente l'accordo prima che il regolamento possa entrare in vigore. (Beb)