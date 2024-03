Speciale energia: Althesys con Top Utility 2024, a Marche Multiservizi il premio “Territorio e Comunità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio indetto da Althesys “è molto importante, siamo molto orgogliosi e lo voglio condividere con tutti i dipendenti e i colleghi dell'azienda perché chiaramente sono loro che ringrazio. Il loro lavoro quotidiano ci consente di essere qua a ritirare un premio importante per un'azienda come la nostra”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, commentando il riconoscimento che la multiutility ha ottenuto per la categoria “Territorio e Comunità”, nell’ambito di “Top Utility 2024”, la dodicesima edizione del premio riservato alle migliori aziende italiane di servizi pubblici locali , che si è svolto a Milano. Marche Multiservizi si è dimostrata protagonista assoluta dell’evento, ottenendo inoltre la nomination anche per le categorie “Top Utility Assoluto” e “Formare Talenti” e risultando, dunque, tra le migliori aziende di servizi italiane in tre categorie sulle sette complessive prese in esame. Alla dodicesima edizione dell’iniziativa che mette al centro i servizi pubblici locali nei settori di energia, acqua e rifiuti, hanno partecipato tra gli altri, il presidente di Arera, Stefano Besseghini, Utilitalia Filippo Brandolini e l’intervento del ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. (Rem)