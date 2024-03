Veneto: assessore Sanità, 99 case di comunità in regione per un investimento di oltre 241 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, ha partecipato, in mattinata, alla cerimonia della posa della prima pietra di una Casa di Comunità che entro il 2025 nascerà a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. L'opera complessivamente avrà il costo di 2 milioni 720 mila euro, in parte parte finanziati con i fondi della Misura 6 del Pnrr e parte dalla Regione. "Come Regione – ha dichiarato Lanzarin – stiamo puntando molto su questa nuova tipologia assistenziale, tanto che i lavori per Case di Comunità come questa stanno partendo in varie aree e che, alla fine, la sola Ulss 2 Marca Trevigiana ne potrà contare diciassette, mentre 99 saranno quelle realizzate in tutto il Veneto entro il 2026, scadenza fissata dalle tempistiche indicate dalle regole di Pnrr. In tutto il Veneto saranno investiti 241 milioni 482 mila euro. Nella sola Ulss 2, 41 milioni 831 mila 400 euro. Hanno un grande significato perché sono nuovi luoghi di medicina di prossimità, vicini al cittadino con servizi sanitari utilissimi ma anche con il settore sociale, per il quale stiamo lavorando con profitto a una rete con i Comuni. Territorio, Regione e Ullss hanno davvero aperto un dialogo costruttivo, anche nell'ottica per la quale queste realizzazioni, andando a interessare edifici già esistenti e magari inutilizzati, contribuiscono alla rigenerazione del territorio urbano". "Strutture e macchinari – ha concluso l'assessore veneto– sono fondamentali ma, anche in questo caso, la differenza la fa il fattore umano. Tutti sappiamo come la carenza di personale sia un problema diffuso in tutta Italia, ma in Veneto stiamo mettendo a terra tutta una serie di iniziative che consentono di guardare con un po' di fiducia al futuro. Ad esempio, i corsi per creare nuovi Medici di Medicina Generale stanno ottenendo numerose adesioni, ben oltre le previsioni". (Rev)