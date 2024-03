Gaza: Tajani, impedire che aiuti umanitari finiscano ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti italiani nell’ambito dell’iniziativa Food for Gaza non devono finire nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno all’ambasciata d’Italia presso la Santa sede. “Food for Gaza è un progetto che punta ad agevolare l'arrivo di alimenti per la popolazione civile di Gaza o via terra attraverso Rafah, o attraverso il nuovo porto utilizzando anche il corridoio marittimo tra Cipro e Gaza. C'è una forte partecipazione della Protezione civile italiana, ma anche della Fao e del Pam. Per questo ho chiesto ai vertici presenti in Italia di queste organizzazioni delle Nazioni Unite di coordinare anche con la Mezzaluna Rossa e Croce Rossa l'invio di beni, soprattutto alimentari, perché possano arrivare soprattutto a chi ne ha bisogno, e che non finiscano nelle mani di Hamas, e quindi agevolare la distribuzione saltando ostacoli burocratici e non”, ha affermato Tajani. (Res)