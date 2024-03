Cultura: Frassinetti, Capitale italiana è grande risultato che sancisce rinascita L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al sindaco Pierluigi Biondi per la proclamazione dell'Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026, un grande risultato che sancisce la rinascita di un territorio che ha saputo risollevarsi e rigenerarsi anche grazie alla sinergia con il buon governo di Marsilio. Questa sarà un'opportunità di ulteriore rilancio per il capoluogo abruzzese e per le aree interne dell'Appenino Centrale, che impatterà anche sul contrasto allo spopolamento e darà impulso soprattutto ai giovani". Lo ha detto il sottosegretario all'istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. (Rin)