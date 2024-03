Governo: diventa permanente tavolo confronto Mef-Interno ed enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina presso la sede del ministero dell'Economia e Finanze (Mef) un importante incontro tra i sottosegretari di Stato all'Economia e Finanze, Sandra Savino, e all'Interno, Wanda Ferro, e le rappresentanze di Anci e Upi. Il tavolo di confronto, richiesto nell'ambito della conferenza stato-città ed autonomie locali, che si è svolto alla presenza dei funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero dell'Interno, ha segnato un passo decisivo verso il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra il governo e gli enti locali. Durante l'incontro è stata accolta con favore la richiesta di rendere permanente il tavolo di confronto, sottolineando l'importanza di un dialogo costante e costruttivo. La discussione ha toccato temi cruciali, tra questi la necessità di tempi adeguati per la perequazione nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, e l'urgenza di migliorare la capacità di riscossione da parte degli enti locali. "La presenza e il contributo di Anci e Upi - affermano i due sottosegretari - sono stati fondamentali per avviare un confronto approfondito su queste tematiche, dimostrando un forte interesse comune nel trovare soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze delle comunità locali e contribuiscano al miglioramento della gestione finanziaria e amministrativa degli enti locali". I sottosegretari Savino e Ferro, nel confermare il loro impegno a sostenere gli enti locali, riconoscendo il loro ruolo cruciale nello sviluppo e nel benessere delle comunità in tutta Italia, hanno rassicurato Anci ed Upi sulla volontà di lavorare insieme alle organizzazioni rappresentative degli enti locali per definire un percorso condiviso che porti a risultati concreti e duraturi, nel segno della collaborazione e dell'efficienza.(Rin)