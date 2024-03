Iveco: amplia partnership con Hyundai motor company per sinergie in veicoli pesanti elettrici per mercati europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hyundai motor company e Iveco Group stanno rafforzando la loro partnership per guidare l'innovazione nel settore dei veicoli commerciali. Le due aziende - si legge in una nota - hanno firmato una Lettera di Intenti, ribadendo la collaborazione in corso con sguardo rivolto alle soluzioni per mezzi elettrici pesanti, sia a batteria che a celle a combustibile, per i mercati europei. Facendo leva sulle tecnologie e gli asset di ciascuna, le due società prevedono di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile. Dall'inizio della partnership nel marzo 2022, Hyundai motor e Iveco Group hanno raggiunto una serie di traguardi significativi. In particolare, nel settembre 2022, hanno presentato il primo veicolo elettrico a celle a combustibile Iveco eDaily al salone Iaa Transportation di Hannover. È seguito il debutto dell'Iveco Bus E-Way H2 nell'ottobre 2023 al Busworld di Bruxelles. Più recentemente, a febbraio di quest'anno, è stata annunciata la firma di un accordo di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico a marchio Iveco per l'Europa, basato sulla piattaforma eLcv (electric light commercial vehicles) di Hyundai. (Com)