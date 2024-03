Editoria: Rocca, non leggo Repubblica ma Manifesto e Fatto sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i giornali "Repubblica non lo leggo più, non mi piace come copre la Regione Lazio e la politica internazionale. Leggo invece Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite della trasmissione "Un Giorno da Pecora", il talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Rai Radio1. "Siccome io mi sono esposto nel fare il presidente della Regione è giusto che mi espongo anche alle critiche, ma ci vuole onestà intellettuale. Comunque leggo principalmente i giornali che si occupano della cronaca locale", ha aggiunto.(Rer)